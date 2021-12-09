Выборы главы самого северного города Томской области перенесли на 15 декабря

9 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Дума города Стрежевой Томской области рассмотрит кандидатуры на пост главы муниципалитета в середине декабря, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«Сегодня на итоговом заседании конкурсной комиссии программы по развитию городского округа на ближайшую пятилетку представят два кандидата на пост мэра города. Вопрос об избрании мэра стрежевская дума рассмотрит на заседании 15 декабря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пост главы Стрежевого претендуют экс-полицейский и подполковник в отставке Александр Коровятников, а также действующий заместитель мэра по экономике и финансам, начальник финансового управления администрации городского округа Валерий Дениченко.

Ранее выбрать главу самого северного города региона планировалось 3 декабря. Причины переноса не называются.

Как сообщалось, мэр Стрежевого Валерий Харахорин, выдвинутый «Единой Россией», победил на выборах в облдуму на стрежевском одномандатном округе, набрав 5 тыс. 785 голосов. В связи с этим он принял решение сложить полномочия мэра Стрежевого.

Стрежевой — самый северный город Томской области, в 970 км от Томска, он граничит на северо-западе с Нижневартовским районом Ханты-Мансийского автономного округа. По данным на 2021 год, в Стрежевом проживают почти 40 тыс. человек.

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