Большинство томичей занимались сексом в машине — опрос

Подавляющее большинство томичей занимались сексом в машине. Такие данные приводит автомобильный сайт Дром по итогам проведенного опроса.

Согласно исследованию, только каждый десятый автолюбитель в регионе отметил, что у него не было подобного опыта. Почти четверть опрашиваемых — 24% — воздержались от ответа, тогда как положительно ответили 66% участников опроса.

В среднем по стране 67% россиян практиковали секс в машине. В Хакасии, Тюменской и Амурской областях больше всего автолюбителей, которые хотя бы раз делали это в машине — около 73%. А в Нижегородской, Воронежской и Саратовской таких водителей меньше всего в стране. В Москве и Санкт-Петербурге около 60% опрошенных признались, что делали это в машине.

Всероссийский опрос проводился с 25 ноября по 1 декабря 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 15 тысяч человек.

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