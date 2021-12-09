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Томич стал третьим на абсолютном чемпионате Европы по киокусинкай

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Томич Виктор Беляев стал обладателем бронзовой медали абсолютного чемпионата Европы по киокусинкай (шинкукушин) среди мужчин и женщин, который проходил в Литве, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие более 30 спортсменов из 8 стран. Сборную команду России представляли пятеро спортсменов из Сибирского федерального округа. По итогам выступлений бронзовым призером стал представитель томской региональной федерация киокусинкай Виктор Беляев.

«Нас очень гостеприимно встретили. Общались с участниками из разных стран, не было языкового барьера. Соревнования прошли в теплой дружеской атмосфере», - рассказал тренер спортсмена Александр Ануфриев.

Напомним, ранее спортсмен из Томска Данил Зезюля победил на III чемпионате Европы по киокусинка (KWU), который проходил с 3 по 5 декабря в болгарской Варне.

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