Томич стал третьим на абсолютном чемпионате Европы по киокусинкай
Томич Виктор Беляев стал обладателем бронзовой медали абсолютного чемпионата Европы по киокусинкай (шинкукушин) среди мужчин и женщин, который проходил в Литве, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.
В турнире приняли участие более 30 спортсменов из 8 стран. Сборную команду России представляли пятеро спортсменов из Сибирского федерального округа. По итогам выступлений бронзовым призером стал представитель томской региональной федерация киокусинкай Виктор Беляев.
«Нас очень гостеприимно встретили. Общались с участниками из разных стран, не было языкового барьера. Соревнования прошли в теплой дружеской атмосфере», - рассказал тренер спортсмена Александр Ануфриев.
Напомним, ранее спортсмен из Томска Данил Зезюля победил на III чемпионате Европы по киокусинка (KWU), который проходил с 3 по 5 декабря в болгарской Варне.
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