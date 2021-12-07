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Томич победил на чемпионате Европы по киокусинкай

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Спортсмен из Томска Данил Зезюля победил на III чемпионате Европы по киокусинка (KWU), который проходил с 3 по 5 декабря в болгарской Варне, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие более 80 спортсменов из 20 стран. Выступавший в составе сборной России воспитанник клуба «Восток» Данил Зезюла стал лучшим среди мужчин в весовой категории до 75 кг. Спортсмен тренируется под руководством Николая и Виталия Анисимовых.

Также в пресс-службе отмечают, что по итогам чемпионата сборная России заняла первое место в командном зачете, завоевав 15 наград.

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