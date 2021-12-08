В Томске выводят жимолость и родиолу с улучшенными качествами

8 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Анна Батаева

Ученые Ботанического сада Томского государственного университета создают новые сорта декоративных, лекарственных, овощных и плодово-ягодных растений с улучшенными свойствами. Исследования помогут как садоводам-любителям, так и фармацевтическим компаниям, сообщает пресс-служба ТГУ.

Так, ученые выводят новые формы 40 растений. В селекции задействованы шесть лабораторий Ботсада, которые специализируются на лекарственных растениях, редких, цветочных и других культурах. Также над исследованиями работают фитохимики — они оценивают химический состав, в частности, содержание биологически активных веществ в новых формах растений.

Сейчас в работе находятся новые формы жимолости, томатов, лука, флоксов, пионов, чемерицы и других растений. Задача селекционеров — получить сорта с улучшенными декоративными либо вкусовыми качествами, устойчивые к болезням и суровым климатическим условиям Сибири. В случае с лекарственными растениями учёные добиваются повышенного содержания биологически активных веществ.

«Одним из методов, используемых СибБС, является аналитическая селекция, — рассказывает научный сотрудник лаборатории редких растений Ботанического сада ТГУ Алина Бутенкова. — Отбор самых крупных и перспективных форм начинается ещё в природных условиях. Затем лучшие экземпляры из естественного ареала переносят в новые места обитания, в нашем случае — на плантации Ботанического сада. Для них разрабатывается технология выращивания. Например, сейчас идёт работа с родиолой розовой — мощным иммуностимулятором. Родиола является горным растением, и её необходимо адаптировать под наши климатические условия, создать технологию выращивания с учётом природных особенностей Томской области».

Родиола розовая служит сырьём для разных продуктов, повышающих иммунитет. Цель селекционеров — добиться содержания БАВ, превышающего концентрацию в растениях в их природной среде. Это позволит обеспечить промышленность качественным сырьём, добывать которое в природных условиях сейчас невозможно, и позволит сократить площади, необходимые для посева лекарственных культур.

Вместе с тем технологии культивирования редких растений, разрабатываемые учеными Сибирского Ботанического сада, позволят решать проблему истощения природных ресурсов и ухудшения экологии, которая обозначена в СНТР России как один из глобальных вызовов, с которым столкнулось человечество.

В пресс-службе отмечают, что селекционной работой СибБС ТГУ занимается уже более 100 лет. Не случайно его называли колыбелью сибирского садоводства и овощеводства. Многие наработки сотрудников Ботсада хорошо известны в стране. Так, знаменитые сорта яблонь «Бугристое», «Багрянка», «Сибирская заря», «Сибирское золото» появились благодаря работе учёного СибБС Николая Кащенко. На счету другого учёного ТГУ — Александры Чигаевой — более 20 новых сортов флоксов: «Компактный», «Космонавт», «Любимец Сада», «Молодость», «Память Сердца», «Сиреневый Закат», «Томский Привет» и другие.

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