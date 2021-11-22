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Женщина пострадал при столкновении встречных автомобилей в Томске

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Накануне утром, 7 декабря, в Томске столкнулись встречные Toyota Avensis и Lada Kalina, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.30 на ул. Континентальной, 8/13. По предварительным данным, 35-летний водитель иномарки во время обгона допустил столкновение со встречным автомобилям.

В результате ДТП травмирована 43-летняя женщина-водитель Lada Kalina.

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