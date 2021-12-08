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Томичи смогут отслеживать движение общественного транспорта на Яндекс.Картах

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Накануне, 7 декабря, Яндекс.Карты начали показывать движение автобусов, трамваев и троллейбусов в Томске, сообщает пресс-служба сервиса.

Всего в Яндекс.Картах доступно 29 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов — практически весь общественный транспорт Томска.

Каждому автобусу, трамваю и троллейбусу соответствует метка с номером маршрута, которая отображает реальное местоположение транспорта. Информация об этом приходит раз в 30 секунд. Благодаря алгоритму прогнозирования все метки движутся плавно. Чтобы увидеть их, нужно включить режим «Транспорт». Это можно сделать в веб-версии Яндекс.Карт и в мобильном приложении.

Также, если нажать на иконку остановки на карте, можно узнать, какой транспорт и через сколько минут туда придёт.

Помимо Томска Яндекс.Карты показывают движение транспорта в реальном времени в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и ещё более чем в 200 городах России, Беларуси и Казахстана.

Напомним, осенью прошлого года подобный сервис запустил 2ГИС.

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