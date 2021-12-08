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В Томске открывается интерактивная выставка «Мир ледникового периода»

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В пятницу, 10 декабря, в Томском областном краеведческом музее открывается выставка «Мир ледникового периода» с интерактивным шоу, охотой на мамонта с первобытным человеком по имени Ыык.

Как сообщают организаторы, посетители смогут примерить одежду из шкур, научатся охотиться, рисовать наскальный рисунки, разводить костер трением. Также гостям расскажут, сколько гостей было у мамонта, из чего был рог у носорога и на кого охотился саблезубый тигр.

«Главным принципом выставки организаторы называют идею создания «антимузея». Обычно в музеях всё за стеклом, всё за красной ленточкой и строгие смотрители следят, чтобы никто ничего не трогал! Но в этом первобытном пространстве «антимузея» разрешено практически всё: можно и трогать, и примерять, и фотографироваться, и даже «стоять на ушах», — говорится в сообщении.

Выставка будет работать с 10 декабря по 20 февраля, каждый час с 10:00 на пр.Ленина, 75 (кроме понедельника). Стоимость билетов от 150 до 300 рублей, приобрести их можно здесь.

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