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Межуниверситетский кампус под Томском построят на муниципальной земле — власти

Градостроительная политика, Кампус, Образование и наука, Томские новости, межуниверситетский кампус томск земля левый берег новости интересное Межуниверситетский кампус под Томском построят на муниципальной земле — власти

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение отказаться от покупки земли под межуниверситетский кампус в Томском районе, сообщает агентство новостей «Интерфакс» со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова.

«Внимательно проанализировал ситуацию вокруг аукциона по покупке земельного участка под кампус. Меня c жаром убеждали, что покупка жизненно необходима, но важнейший для региона проект из-за этой земли вызвал столько кривотолков, что я принимаю решение отказаться от аукционов. Собственники пусть остаются со своей землей. Ее никто у них покупать не будет ни за 600 млн, ни за 100 млн, ни за 10 млн. Торг здесь неуместен», — процитировал Севостьянов слова главы региона.

Он отметил, что Жвачкин проанализировал банк резервных земель на левом берегу реки Томь, мораторий на продажу которых ввели в 2019 году, и принял решение использовать для строительства кампуса муниципальную землю.

По словам главы региона, Томская область никогда не покупала земель под глобальные проекты федерального масштаба — и при строительстве особой экономической зоны, и при возведении промышленного парка.

«Кампус — это большой государственный проект, а не способ заработать для частных землевладельцев, он не должен начинаться с каких-то непрозрачных схем и спекуляций. В полном соответствии с нашими полномочиями и позицией администрации Томска, мы передаем под кампус муниципальную землю на левом берегу Томи», — подчеркнул Жвачкин.

Он также сообщил, что будет подготовлена стратегия развития всего левобережья Томи с точки зрения строительной, дорожной и социальной инфраструктуры. «И займется этим не частный бизнес, а региональный проектный институт, решение о котором мы уже приняли», — добавил глава региона.

Как сообщалось, в Томске будет построен многофункциональный студенческий кампус на 10 тыс. мест. Помимо общежитий, в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и R&D-центры крупных промышленных компаний.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Томск сообщил, что регион до 2024 года получит из федерального бюджета 18 млрд рублей на создание кампуса. Полная стоимость составляет 31 млрд рублей, в основе реализации проекта лежит модель государственно-частного партнерства.

Предполагаемый для строительства участок находится в собственности застройщика ГК «Карьероуправление», которая принадлежит семье депутата областного парламента Екатерины Собканюк.

В середине ноября был объявлен аукцион на покупку земельного участка для создания кампуса, начальная (максимальная) цена контракта составила 117 млн рублей. При этом в бюджете Томской области на 2021 год на приобретение земли под кампус было заложено 600 млн рублей.

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