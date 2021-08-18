Проект томского межуниверситетского кампуса вошел в число 8 лучших и готов к реализации

18 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Проект строительства межуниверситетского кампуса в Томске попал в число лучших. Отбор проводился из почти 30 заявок. Об этом накануне на заседании правительства сообщил его председатель Михаил Мишустин.

Вместе с томским в число лучших попали проекты строительства университетских кампусов мирового уровня в Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.

«Программу строительства начинаем в Год науки и технологии по поручению президента. Из почти 30 заявок, которые поступили от регионов, к сегодняшнему дню отобраны лучшие восемь. Они готовы к началу реализации уже в этом году, три из них полностью обеспечены финансированием. Это проекты кампусов, действительно, мирового уровня и национального масштаба, они дадут дополнительный стимул развитию территорий РФ», - сказал премьер.

По его словам, совместно с представителями бизнеса должна быть построена не просто новая инфраструктура - кампусы станут точками притяжения талантливой молодежи как со всей России, так и из-за рубежа. Предполагается, что их появление создаст интеллектуальный пояс для развития науки и технологий, а также опережающего экономического роста.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что Минобрнауки вместе с Минстроем, Минфином, Минэкономразвития и корпорацией ВЭБ.РФ из более 27 заявок из 22 субъектов РФ выбрали восемь проектов, готовых к старту реализации в 2021 году: в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге, и первые три уже обеспечены финансированием.

Бюджетный грант на создание кампуса будет составлять до 60% от стоимости проектов, отметил он.

«Главы субъектов сейчас в процессе и должны будут обеспечить привлечение частных инвестиций. Минобрнауки координирует подписание соглашений между субъектами и бизнесом по части софинансирования», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Напомним, 6 июля проект межуниверситетского кампуса был представлен премьер-министру Михаилу Мишустину. Тогда же стало известно, что правительство предусмотрело 18 млрд рублей на его реализацию.

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