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Сегодня в Томской области начали выдавать новогодние подарки детям из малоимущих семей

Новый год ❄, Социальная сфера, Томские новости, сладкие подарки новый год социальная сфера для детей Сегодня в Томской области начали выдавать новогодние подарки детям из малоимущих семей

Сегодня, 8 декабря, в центрах социальной поддержки Томска и Северска начали выдавать сладкие наборы к новогодним праздника. С 13 декабря подарки смогут получить малообеспеченные семьи из районов Томской области.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в этом году закуплено 50 810 новогодних подарков для детей от 1 года до 10 лет из малоимущих семей, которым назначены социальные выплаты: пособие на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей.

Чтобы получить сладкий набор нужно прийти в центр социальной поддержки по месту жительства. Подарки будут выдавать до 31 января 2022 года с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

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