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Еще 3 человека скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия эпидемия Еще 3 человека скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 221 случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 218 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 57 422 случаев заболевания коронавирусом. 41 622 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,93.

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