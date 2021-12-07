Власти Томска обратятся в суд по факту самовольной постройки в бизнес-центре «Гринвич»

7 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива ТО

Администрация Томска намерена обратиться в суд по факту незаконного строительства седьмого этажа в здании бизнес-центра «Гринвич».

Как сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на городской департамент архитектуры и градостроительства, разрешение на реконструкцию здания бизнес-центра «Гринвич» по адресу пр-т Ленина, 60/1 администрацией города не выдавалось.

Томские власти направили информацию о нарушениях в Главную инспекцию государственного строительного надзора Томской области для принятия решения в рамках ее полномочий.

Также сообщается, уведомление о выявлении самовольной постройки — возведения седьмого этажа в БЦ «Гринвич» поступило в администрацию Томска 3 декабря. Сейчас городские власти готовят документы с целью обращения в суд.

Ранее специалисты регионального Комитета по охране культурного наследия провели выездное обследование бизнес-центра «Гринвич», чтобы проверить законность его реконструкции.

В ходе проверки специалисты выявили нарушения требований, установленных постановлением администрации Томской области «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» в части проведения работ по реконструкции нежилого здания.

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