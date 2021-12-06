Уличный ящик для писем Деду Морозу установили в Томске

В Томске у колонн арки Городского сада установили почтовый ящик Деда Мороза, сообщает пресс-служба мэрии.

Установкой занимался Туристский информационный центр Томска. До 25 декабря любой томич может опустить в ящик открытку с поздравлениями, письмо с загаданными желаниями и планами на 2022 год.

В сообщении уточняется, что корреспонденция будет отправлена в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза.

Напомним, почта главного новогоднего волшебника заработала в Томске 1 декабря в центральном почтовом отделении 634050 по адресу: пр. Ленина, 93. В этом году Почта России предлагает отправить письма не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других регионов.

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