Уличный ящик для писем Деду Морозу установили в Томске
6 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
В Томске у колонн арки Городского сада установили почтовый ящик Деда Мороза, сообщает пресс-служба мэрии.
Установкой занимался Туристский информационный центр Томска. До 25 декабря любой томич может опустить в ящик открытку с поздравлениями, письмо с загаданными желаниями и планами на 2022 год.
В сообщении уточняется, что корреспонденция будет отправлена в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза.
Напомним, почта главного новогоднего волшебника заработала в Томске 1 декабря в центральном почтовом отделении 634050 по адресу: пр. Ленина, 93. В этом году Почта России предлагает отправить письма не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других регионов.
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