Winter Fest: мастер-класс Алексея Ягудина для юных фигуристов прошел в Томске

7 декабря 2021 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

В минувшую субботу, 4 декабря в спортивном комплексе «Кристалл» в Томске в рамках фестиваля Winter Fest состоялся мастер-класс Алексея Ягудина — заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона 2002 года, многократного чемпиона мира, Европы, телеведущий и участник шоу-программ на Первом канале.

Winter Fest — ежегодный фестиваль зимних видов спорта, который проводится по программе социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» под девизом «Больше движения — больше побед». Обязательная часть фестиваля — интерактивные мастер-классы для детей от 6 до 16 лет от известных профессиональных спортсменов.

Так, участниками мастер-класса стали совсем юные томские фигуристы. Алексей Ягудин в индивидуальном порядке работал с каждым спортсменом — демонстрировал различные элементы базовых шагов и вращений, помогал, если что-то выходило не так, и объяснял, как правильно.

«Занимаясь с детьми на протяжении многих лет, я вижу, что самое главное — это завести их как машину, дальше она уже сама поедет. Важно увлечь детей, зажечь огонь в их глазах, — отметил на открытии фестиваля Алексей Ягудин, — Самое главное, чтобы были площадки, на которых можно заниматься. Если говорить о спорте высших достижений, конечно, нужно профессиональное оборудование. Не вижу причин, по которым в Томске не должно появится фигуристов. Чем больше людей занимаются фигурным катанием, тем больше у нас будет возможности побеждать на международных чемпионатах!»

Начальник департамента по молодежной политики физической культуры и спорта Томской области Максим Максимов добавил, что в Томске планируется строительство еще одного ледового дворца:

«Этот проект уже стоит в планах. И как только бюджет позволит, мы приступим к этому непростому делу. Томску нужен еще один такой объект. И лед в исполнении комплекса ледовых пространств должен быть удобен всем — и хоккеистам, и фигуристам, и керлингистам. Сегодня Томск может гордиться своими успехами в керлинге. Здесь, на этом льду в «Кристалле», выросли великие спортсмены, которые составляют конкуренцию и соседним регионам и по Сибирскому региону, и по Российской Федерации.

Также в рамках фестиваля 5 декабря в «Кристалле» прошел мастер-класс «Настоящий хоккей» Сергея Гимаева, обладателя Кубка Европейских Чемпионов, серебряного призера чемпионата России и бронзового призера чемпионата КХЛ.

Всего в мастер-классах приняли участие порядка 400 детей. По итогам фестиваля все они получили именные сертификаты и фотографии на память.

«С каждым днем все больше молодых ребят становятся приверженцами спорта. Спорт — увлекательный мир для юного поколения: это движение, игра, общение, достижения. Миссия Winter Fest в том, чтобы у ребенка появилась возможность вживую увидеть, поговорить, потренироваться со спортсменом, который прошел большой путь, и поверить в то, что и он может стать олимпийским чемпионом, — сказал на церемонии открытия генеральный директор директор «Томскнефтехим» (СИБУР) Владимир Плешков.

Глава «Томскнефтехима» передал в областной Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту комплект ассистентов начинающего фигуриста — устойчивых фигур для катка, которые помогают начинающим спортсменам увереннее чувствовать себя на льду.

Winter Fest проводится в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» с 2015 года в разных городах России. За время существования фестиваля более 13,5 детей приняли участие в мастер-классах легендарных спортсменов таких как Илья Авербух, Максим Маринин, Федор Канарейкин, Александр Гуськов, Мария Бутырская и других.

Текст: Анастасия Нейзлер

Фото: Серафима Кузина

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