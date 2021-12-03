Арестованы бенефициар томской ГК «Лама» Левчугов и сотрудник СКР по делу о взятке

3 декабря 2021 / Томский Обзор

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бенефициара, руководителя группы компаний «Лама» Владислава Левчугова и руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергея Арефьева по делу о взятке, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Арефьева Сергея Геннадьевича и Левчугова Владислава Викторовича до 2 февраля 2022 года. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Арефьеву и Левчугову меры пресечения не связанной с заключением под стражу — отказано», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

В суде уточнили, что Арефьев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), Левчугов — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).

Ранее сообщалось, что первый зампредседателя СКР возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении Арефьева.

По версии следствия, он расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Арефьев, желая получить взятку за его прекращение нашел посредника, который сообщил об этом учредителю юрлица. Следователь в дальнейшем и сам встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере, считают в СК.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы, и 2 декабря при передаче взятки сотрудника СКР, а также его посредника задержали.

Ранее в пятницу информированный источник сообщал «Интерфаксу», что по подозрению в посредничестве при передаче взятки был задержан Левчугов. Вместе с Арефьевым их планировалось доставить в Москву для избрания меры пресечения.

Группа компаний «Лама» (розничная торговая сеть) была создана в 1993 году. В настоящее время она объединяет несколько десятков разноформатных магазинов, представленных в Томске и Северске под торговыми марками «Абрикос», «Абрикос плюс», «Лама», «Смайл сити», «Мирамикс», «Мармелайт». Также с ГК «Лама» аффилирован крупнейший в Томске торгово-развлекательный центр «Изумрудный город».

Левчугов также является руководителем и совладельцем новосибирского ООО «Сибаэрокрафт», которое владеет авиационной площадкой им.Чкалова под Томском.

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