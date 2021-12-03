Томские рестораны поборются за звание лучших по версии WHERETOEAT

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2021 // Фото: wheretoeat.ru

Стартовало голосование в рамках третьей всероссийской премии WHERETOEAT RUSSIA 2022, в ходе которого экспертное сообщество выберет 50 лучших заведений страны, в число которых могут попасть и томские рестораны.

Как сообщают организаторы, к голосованию привлечены 500 специалистов — владельцев и управляющих заведений, отельеров, шеф-поваров, сомелье, виноделов, барменов, представителей деловых кругов, журналистов и блогеров.

Группа экспертов выберет лучшие в стране рестораны и шеф-поваров. По результатам Всероссийского голосования будет сформирован лонг-лист лучших ресторанов России. Занять своё место в лонг-листе может любой ресторан страны, действующий на момент голосования. При этом заявка на участие в рейтинге не подается, а результаты зависят исключительно от мнения экспертов. По итогам конкурса названия ресторанов, занявших первые 50 мест рейтинга будут объявлены на торжественной церемонии вручения наград Всероссийской премии WHERETOEAT RUSSIA 2022, которая пройдет 22 февраля 2022 года.

Также в рамках конкурса будут выбраны победители в номинациях «Сомелье года», «Выбор СМИ», «Бар года», «Приз Ассоциации консьержей Les Clefs d’Or». Кроме того, в рамках церемонии WHERETOEAT RUSSIA 2022 будет объявлен лауреат особой спецноминации — «Официант года по версии ‘нетмонет’», а также победитель конкурса барменов Roullet Bartender Challenge.

Напомним по итогам прошлого года четыре томских заведения вошли в шорт-лист лучших ресторанов Сибири.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) создана ассоциацией российских гастрономических журналистов в 2013 году. WHERETOEAT занимается составлением ежегодных рейтингов лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана и Урала. Широкая коллегия экспертов определяет итоговый список победителей. В ее состав входят профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнесов, а также наиболее авторитетные представители специализированной прессы.

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