Томские баскетболисты победили на первенстве Сибири

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2021 // Фото: depms.ru

Команда томской детско-юношеской спортивной школы №6 одержала победу на первенстве Сибирского федерального округа по баскетболу среди юношей 2006 года рождения, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Томские спортсмены уверенно прошли групповой этап и в финале встретились с командой из Новосибирска. Таким образом томичи вошли в число лучших команд страны, добившись права выступать в финале первенства России.

Команду тренирует Александр Хатьков и Венера Мажарова.

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