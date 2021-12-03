Томские баскетболисты победили на первенстве Сибири
3 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: depms.ru
Команда томской детско-юношеской спортивной школы №6 одержала победу на первенстве Сибирского федерального округа по баскетболу среди юношей 2006 года рождения, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.
Томские спортсмены уверенно прошли групповой этап и в финале встретились с командой из Новосибирска. Таким образом томичи вошли в число лучших команд страны, добившись права выступать в финале первенства России.
Команду тренирует Александр Хатьков и Венера Мажарова.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: