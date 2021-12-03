18+
18+

Томские баскетболисты победили на первенстве Сибири

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, спорт победы баскетболисты выиграли проиграли Сибирь первенство чемпионат Томские баскетболисты победили на первенстве Сибири

Команда томской детско-юношеской спортивной школы №6 одержала победу на первенстве Сибирского федерального округа по баскетболу среди юношей 2006 года рождения, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Томские спортсмены уверенно прошли групповой этап и в финале встретились с командой из Новосибирска. Таким образом томичи вошли в число лучших команд страны, добившись права выступать в финале первенства России.

Команду тренирует Александр Хатьков и Венера Мажарова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Санкт-Петербурге задержали грабителя, укравшего у томича 85 биткоинов

2 декабря 2021
Томские новости

Томичи взяли «бронзу» Кубка мира по рукопашному бою

16 ноября 2021
Томские новости

Власти Томска обязали подрядчика устранить дефекты, возникшие во время ремонта детсада в Светлом

24 ноября 2021
Томские новости

Более 240 человек заболели коронавирусом в Томской области

30 ноября 2021
Томские новости

Как инструмент CustDev может помочь молодым предпринимателям рассказали в «Точке кипения – Томск»

24 ноября 2021
Томские новости

В Томске открылись пункты возмездного приема вторсырья

9 ноября 2021
Томские новости

На следующей неделе томские школьники вернутся к очному обучению

12 ноября 2021
Томские новости

Безопасность дома: жители Томской области выбирают цифровые сервисы «Ростелеком. Ключ»

22 ноября 2021
Томские новости

В Томске начался монтаж главной городской ёлки

22 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle