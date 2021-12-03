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Томичи смогут добраться до Шерегеша по «единому» билету

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Томичам больше не придется заказывать трансфер или самостоятельно добираться до Шерегеша из аэропорта или железнодорожного вокзала Новокузнецка. Теперь на курорт можно попасть по «единому» билету, сообщает телеграм-канал «Уважаемые пассажиры».

Так, желающие добраться до Шерегеша смогут оформить билет «самолет+автобус» или «поезд+автобус». Купившие их пассажиры сразу по прибытию пересядут на комфортабельный автобус и напрямую доберутся до гостиниц курорта.

Билет «поезд+автобус» можно оформить на сайте РЖД, а также в приложении и кассах. Конечной точкой маршрута нужно указать «Шерегеш» и выбрать рейсы с пересадками. В свою очередь телеграм-канал также отмечает, что заказать билет «самолет+автобус» можно позвонив на горячую линию 8 (800) 600-1-006.

Расписание движение автобусов из аэропорта доступно на сайте, с железнодорожного вокзала — здесь.

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