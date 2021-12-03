Томичи смогут добраться до Шерегеша по «единому» билету

Томичам больше не придется заказывать трансфер или самостоятельно добираться до Шерегеша из аэропорта или железнодорожного вокзала Новокузнецка. Теперь на курорт можно попасть по «единому» билету, сообщает телеграм-канал «Уважаемые пассажиры».

Так, желающие добраться до Шерегеша смогут оформить билет «самолет+автобус» или «поезд+автобус». Купившие их пассажиры сразу по прибытию пересядут на комфортабельный автобус и напрямую доберутся до гостиниц курорта.

Билет «поезд+автобус» можно оформить на сайте РЖД, а также в приложении и кассах. Конечной точкой маршрута нужно указать «Шерегеш» и выбрать рейсы с пересадками. В свою очередь телеграм-канал также отмечает, что заказать билет «самолет+автобус» можно позвонив на горячую линию 8 (800) 600-1-006.

Расписание движение автобусов из аэропорта доступно на сайте, с железнодорожного вокзала — здесь.

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