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Назначен новый ректор СибГМУ

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Новым ректором Сибирского государственного медицинского университета назначен Евгений Куликов. Соответствующий приказ накануне подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает пресс-служба обладминистрации.

Ранее Евгений Куликов исполнял обязанности ректора СибГМУ с 18 августа 2020 года. Выборы ректора состоялись 15 июня 2021-го, тогда за Евгения Куликова отдали голоса 92 из 111 делегатов выборной конференции.

Евгений Куликов родился в 1981 году в Прокопьевске Кемеровской области. После окончания СибГМУ работал врачом-терапевтом в больнице №3 Томска. С 2010 года работает в СибГМУ, с 2018 года являлся проректором по научной работе и последипломной подготовке. Доцент, доктор медицинских наук. Автор 144 научных публикаций и учебно-методических работ. Имеет три патента РФ на изобретения. Женат, воспитывает дочь и сына.

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