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Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус заболели скончались уровень распространения инфекции Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 230 случаев заболеваний коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 208 человек. 4 заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 56 312 случаев заболевания коронавирусом. 40 578 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

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