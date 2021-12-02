В Томске заработала почта Деда Мороза, но отправить письмо можно и его «коллегам»

2 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Накануне, 1 декабря, в Томске, как и по всей стране, начала работать почта Деда Мороза, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Отправить письмо с желанием в специально оформленный почтовый ящик можно до 31 декабря уходящего года. В Томске сделать это можно в центральном почтовом отделении 634050 по адресу: пр. Ленина, 93. Опустить письмо новогоднему волшебнику можно и в любой другой почтовый ящик – они размещены в каждом почтовом отделении области и на фасадах некоторых зданий.

В этом году Почта России предлагает отправить письма не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник без бороды и посоха – Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ - Сааган Убгэн.

В сообщении уточняется, что для того, чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

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