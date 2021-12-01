Завтра в Томске ограничат движение по ул. Бердской
1 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков
Завтра утром, 2 декабря, в Томске на полторы недели ограничат движение транспорта по ул. Бердская на участке от ул. Водяная до пер. Баранчуковский.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, перекрытие связано со строительством тепломагистрали ТК 635 (ТМ — 6). Работы будут проводиться с 9.00 четверга, 2 декабря, до 21.00 воскресенья, 12 декабря.
В связи с ограничением томичей просят заранее выбирать для движения альтернативные пути.
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