В Томске открылась выставка «Корень „Нары́м“»

1 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томском областном краеведческом музее открылась выставка кочующей арт-резиденции «Корень «Нары́м». Проект осуществляется в рамках грантовой программы Фонда Владимира Потанина «Арт-Острог «SiberiЯ» «Музейная творческая ссылка».

Как сообщают организаторы, задача арт-резиденций — выстроить диалог с представителями местных сообществ и совместно комплексно осмыслить территорию, представить её в виде художественного высказывания. Первая резиденция состоялась в августе–сентябре 2021 года в Нарыме Томской области.

В экспозицию вошли фотоотчёт о работе команды и творческие произведения, возникшие благодаря этой экспедиции. Также методический отдел «Центра развития городской среды Томской области» поделился результатами своих исследований в Нарыме. Их выставка об этом селе, созданная несколькими годами ранее совместно с издательством «Макушин Медиа», предваряет раздел, посвящённый арт-резиденции. Посетители увидят в ней рассказ о прошлом Нарыма и размышления о перспективах его развития. Этот материал позволяет глубже понять суть происходивших в арт-резиденции событий и произведения художников.

Руководителем первого проекта «Арт-Острог «SiberiЯ» «Музейная творческая ссылка» стал Святослав Перехожев, а участниками — томские исследователи: кандидат архитектуры Ольга Воронина, магистрант-культуролог Михаил Полугородний, кандидат исторических наук Татьяна Назаренко и художники Павел Богданов (г. Томск), Викентий Нилин (г. Москва), Денис Русаков (г. Тара Омской области).

Выставка работает по 5 декабря включительно. Вход бесплатный.

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