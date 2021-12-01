Профильный комитет Томской облдумы поддержал проект федерального закона «о введении qr-кодов»

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Во вторник, 30 ноября, в Томске прошло совместное заседание Совета думы и комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности. Его участники одобрили внесение изменений в Федеральный закон «О санитарном благополучии населения».

Законопроект, поступивший в томскую облдуму 19 ноября, предписывает органам исполнительной власти субъекта РФ обеспечить гражданам возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и торгово-развлекательных центров при предъявлении документа, подтверждающего наличие прививки от COVID-19, медицинского противопоказания, либо подтверждающего перенесенное заболевание. Вместе с этим правовой акт предполагает предоставление документа, удостоверяющего личность.

На минувшей неделе, 26 ноября, проект закона был рассмотрен в общественной палате РФ. Большинство экспертов пришли к выводу, что с определенными доработками правовой акт может быть принят.

«Практически во всех субъектах РФ сегодня такие требования уже введены, правда, пока нет градации на тех, кто уже сделал прививки, ревакцинировался, у кого есть медотводы. Пока для этого просто используются справки, — пояснила проект закона спикер облдумы Оксана Козловская. — Предусматривается, что предъявляемая документация будет содержать двухмерный скриншот. Срок действия этого кода может быть установлен Минздравом отдельно в отношении вакцинированных граждан и тех, кто перенес заболевание».

Законом также устанавливается переходный период — до 1 февраля 2022 года жители смогут посещать места массового пребывания людей с соответствующими справками (без qr-кодов). Также рассматриваемый документ предполагает возможность передачи данных о проведенном ПЦР-тестировании в личный кабинет на портале Госуслуги (только с письменного согласия тестируемого). В документе уточняется, что финансовое обеспечение вакцинирования в регионах будет осуществляться за счет федеральных средств. Предполагается, что закон будет действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года.

«Актуальность и значимость не вызывает сомнения. На сегодняшний день в думу поступило порядка 1 800 обращений граждан. Дополнительно порядка 600 писем поступило к депутатам лично. В указанных обращениях граждане высказываются против проекта федерального закона, полагая, что его принятие повлечет нарушение их прав», — отметила Оксана Козловская.

Она сообщила, что поступившие обращения делятся на 4 группы. Первая указывает на противоречие нормам федерального законодательства в части добровольности вакцинации. Ко второй относятся сообщения о нарушении конституционных прав граждан. Третий блок касается принудительного внесения информации о перенесенном гражданином заболевании коронавирусной инфекцией на интернет-портал. Четвертая категория отнесла qr-код к элементам идентификации человека, которые унижают достоинство.

«80%, если не 85% обращений содержат практически один и тот же текст. По всем этим вопросам есть пояснение нашего юридического отдела. По каждому вопросу есть правовая позиция, — уточнила Оксана Козловская. — Закон дает право высшему должностному лицу субъекта РФ принимать дополнительные меры. В каждом субъекте РФ, с одной стороны, ситуация разная, но с другой — уже поступали заявления в суды по поводу тех решений, которые принимают руководители оперативных штабов, губернаторы регионов».

Также спикер напомнила, что накануне заседания в облдуму поступило коллективное обращение от руководителей медицинских организаций с просьбой поддержать меры по борьбе с COVID-19, которые предлагает правительство РФ.

Комментируя актуальность рассматриваемого законопроекта, замгубернатора по социальной политике Алена Левко отметила снижение прироста заболеваемости в регионе, а также обратилась к жителям от лица медицинского сообщества.

«Хотелось бы, чтобы вся та работа, ежедневный труд, усилия, которые вкладывают медицинские работники, не проходили зря. Врачи готовы постоянно объяснять необходимость и важность вакцинации, но, к сожалению, у нас нет столько времени. И это понимают врачи всего мира. Ни один врач в мире не скажет, что вакцинация — это вред и этого не нужно делать», — отметила Алена Левко.

В свою очередь, председатель Общественной палаты Томской области, доктор юридических наук, профессор НИ ТГУ Владимир Уткин отметил, что «общественники большинством голосов поддержали проект закона». Он заметил, что обсуждаемая проблема имеет и социально-психологический, и организационный, медицинский аспекты. Сложность также заключается и в общественной значимости затрагиваемой тематики.

«Вопрос о том, являются ли конституционными предлагаемые новеллы — простой — являются. Но мы прекрасно понимаем, что эти ограничения должны быть действительно необходимы, соразмерны, транспарентны, обоснованы и, в конце концов, исполнимы», — уточнил Владимир Уткин.

Также своим мнением в ходе заседания поделились заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина, главные врачи томских больниц, представители промышленности, строительства, вузов.

По итогу обсуждений представители четырех фракций томского областного парламента — «Справедливая Россия–Патриоты–За правду», «Новые люди», КПРФ и ЛДПР — отметили, что будут голосовать против законопроекта. Тем не менее, профильный комитет большинством голосов поддержал внесение изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Областная дума примет решение 2 декабря в формате заочного голосования.

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