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Медики обратились к депутатам Томской облдумы с просьбой поддержать меры по борьбе с пандемией

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Главные врачи областных учреждений здравоохранения и медицинских центров Томской области, занимающихся лечением людей от COVD-19, попросили депутатов Законодательной Думы региона с просьбой поддержать меры по борьбе с пандемией, предлагаемые на федеральном уровне. Свою просьбу они сформулировали в открытом письме, сообщается на сайте регионального парламента.

«Уже почти два года как тысячи врачей день и ночь спасают людей от смертельной болезни. Отсутствие вакцины на первом этапе и недостаточные темпы вакцинации привели к тому, что возникают всё новые штаммы и модификации инфекции, болеет не только старшее и среднее поколение, но и молодежь, и даже дети. От болезни умирают люди. Многие переболевшие сталкиваются с тяжелыми последствиями болезни», — говорится в открытом письме.

Руководителей ведущих медицинских учреждений региона подчеркивают, что врачи работают на износ, из-за чего растет уровень профессионального выгорания. Медики отмечают, что остановить пандемию может только вакцинация.

«Нет другого способа убедить людей сохранить свою жизнь и здоровье. Предлагаемые на федеральном уровне ограничения будут стимулировать вакцинацию и оберегать тех, кто прививку уже поставил. В противном случае мы рискуем жизнью и здоровьем всего населения. Пожалуйста, не поддавайтесь популизму. Жизнь и здоровье людей — выше политики!» — говорится в открытом обращении.

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