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Еще более 55 тыс. доз вакцины от коронавируса поступило в Томскую область

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В Томскую область поступило 31 200 доз «Спутник Лайт» и 24 000 — «Спутник V». Препараты распределят во все медорганизации региона, в том числе и мобильные пункты вакцинации, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В пресс-службе напоминают, что после прививки однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» сертификат появляется на портале госуслуг в течение трех дней после постановки вакцины, но начинает действовать только через 21 день.

При постановке двухкомпонентной вакциной сертификат появляется также не позднее трех календарных дней после постановки второго компонента и начинает действовать сразу. После вакцинации первым компонентом пользователю портала госуслуг в личный кабинет приходит уведомление — с указанием даты, места введения первой дозы вакцины и предложением заполнить дневник самонаблюдений.

С адресами и графиками работы пунктов вакцинации в Томске можно ознакомиться здесь.

На сегодня прививку от коронавирусной инфекции поставили 458 709 жителей Томской области, в том числе 135 619 человек старше 60 лет.

Всего с начала прививочной кампании в Томскую область поступило 600 236 доз вакцины: «Спутник V» –454 059 доз; «Спутник Лайт» — 117 732 доз; «ЭпиВакКорона» — 22 380 доз; «КовиВак» — 6 065 доз.

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