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В начале декабря в Томске стартует фестиваль Русского географического общества

Конкурсы и акции, Томские новости, фестиваль РГО путешествие география мероприятия В начале декабря в Томске стартует фестиваль Русского географического общества

В конце следующей недели, 3–4 декабря, в Томске состоится фестиваль Русского географического общества «Открываем Россию заново. Всей семьей!».

Как уточняют организаторы, формат фестиваля сочетает традиции и технологичность. Гости мероприятия на своих гаджетах смогут увидеть процесс валяния валенок, лепку сибирских пельменей, мастер-классы по сыроварению и приготовлению сбитня.

Также в рамках фестиваля пройдет круглый стол, посвященный Васюганским болотам, а также онлайн-встречи с путешественниками. Школьников ждет урок географии из Атлантического океана — телемост с экипажем кругосветной экспедиции.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут экскурсии по Томску, в том числе и по памятникам города от известного скульптора и художника.

Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте.

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