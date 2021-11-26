National Geographic Traveler включил асиновскую бересту в список «Сокровищ России»

Асиновская береста попала в топ-5 победителей в номинации «Народный промысел» масштабного проекта «Сокровища России», организованного журналом National Geographic Traveler, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Онлайн-конкурс проходил по 10 номинациям: «Культурно-исторический объект», «Национальная кухня», «Общественное пространство», «Природный объект» и др. За «сокровища» голосовали сами россияне.

В номинации «Народный промысел» в пятерку лучших вошла асиновская береста. Асиновский район Томской области известен талантливыми ремесленниками, работающими с берестой. Именно здесь проходит Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного искусства «Золотая береста».

Также среди победителей в номинации «Народный промысел» вологодское кружево, тагильский поднос, национальное ямальское шитье и старооскольская глиняная игрушка.

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