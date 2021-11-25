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Первый в РФ Центр компетенций «Технологии доверенного взаимодействия» создадут в Томске

Образование и наука, Томские новости, НТИ технологии безопасность производство инициатива Первый в РФ Центр компетенций «Технологии доверенного взаимодействия» создадут в Томске

В Томском университете систем управления и радиоэлектроники создадут первый в России центр Национальной технологической инициативы по сквозной технологии «Технология доверенного взаимодействия». Это стало возможным благодаря победе вуза в конкурсе Минобрнауки, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В создании Центра будет задействован консорциум из инжиниринговых компаний, вузов, научных организаций, институтов поддержки. Среди них компании «Аладдин Р.Д.», «ИнфоТеКС», «Миландр», научно-производственная фирма «Информационные Системы Безопасности», ООО «СИБ», Новосибирский государственный технический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Омский государственный технический университет, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Тульский государственный университет, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН.

Предполагается, что консолидированный бюджет центра составит 1,3 миллиарда рублей. Половину из этой суммы составит грант Минобрнауки. Остальное направят в качестве софинансирования члены консорциума — индустриальные партнеры.

«Центр компетенций НТИ, который будет создан в Томске, — это ответ на новые технологические вызовы. Перед ним будет поставлена задача подготовки высококлассных IT-специалистов, способных обеспечивать кибербезопасность всех сфер жизнедеятельности. В период цифровой трансформации это направление становится ключевым условием деятельности как отдельных предприятий и отраслей, так и экономики в целом», — отметила заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

До 2026 года в Центре планируют создать ряд новых сквозных технологических решений для здравоохранения, энергетики, транспорта и национальной безопасности страны.

«Поддержка ТУСУРа в создании центра компетенций — это, безусловно, признание научной школы в области информационной безопасности. Основываясь на достижениях наших ученых в решении важнейшей проблемы цифрового общества — кибербезопасности, центр компетенций НТИ имеет все предпосылки стать лидирующим в нашей стране», — прокомментировал ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

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