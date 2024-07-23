В Томске на неделю перекроют участок ул. Усова
23 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова
Участок ул. Усова от ул. Белинского до ул. Вершинина (в сторону ул. Красноармейской) перекроют в Томске до 20.00 воскресенья, 28 июля.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, в это время специалисты АО «ТомскРТС» будут работать над восстановлением горячего водоснабжения.
Во время действия ограничения, движение транспорта на участке ул. Усова будет осуществляться в соответствии с временными знаками.
Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.
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