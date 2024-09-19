Награждены лучшие сотрудники «Газпромнефть-Востока»

19 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

60 сотрудников «Газпромнефть-Востока» получили почетные грамоты, благодарственные письма от Министерства энергетики Российской Федерации, Администрации Томской области, города Томска, руководства предприятия за многолетний труд, а также личный вклад в развитие нефтегазовой отрасли на территории Томской области.

Командой геологов «Газпромнефть-Востока» в этом году будут поставлены на баланс предприятия 30 миллионов тонн геологических запасов углеводородов в результате открытия новой залежи. Это событие стало знаковым как для предприятия, так и для Сибирского региона: месторождение «Нежданный мыс» относится к разряду крупных и значительно расширит ресурсную базу предприятия, за что руководитель проектной группы, главный геолог предприятия Алексей Федоров получил Благодарность Администрации Томской области. Почетная грамота «Газпромнефть-Востока» была вручена Андрею Федорову, начальнику центра управления добычей (ЦУД), за большой вклад в развитие научного потенциала Томска. Под руководством Андрея Владимировича сотрудники ЦУДа приняли активное участие в создании двух образовательных учебных центров на базе Томского политехнического университета. По программам, разработанным специалистами «Газпромнефть-Востока», в центре управления добычей и центре управления строительством скважин будут обучаться студенты, а также повышать квалификацию работники нефтяной и газовой отрасли.

В общем числе награжденных — представители рабочих профессий. Слесари-ремонтники, операторы технологических установок, лаборанты химического анализа, операторы по добыче нефти и газа — каждый из них внес свой вклад в стабильную, слаженную и безопасную работу коллектива. Почетно, что в этом году команда предприятия вошла в топ-3 по количеству полученных наград на корпоративном конкурсе профессионального мастерства «Газпром нефти». Это свидетельство высокого уровня мастерства и подготовки специалистов, работающих на месторождениях.

— Улучшение операционного бизнеса предприятия — наша стратегия развития. Амбициозные цели, стоящие перед предприятием, невозможно решить без включения в процесс каждого члена нашей команды. Традиционно в сентябре, отмечая профессиональный праздник, мы награждаем лучших сотрудников, которые составляют гуманитарный капитал предприятия и внесли максимальный вклад в достижение общих целей, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

— Я работаю в нефтяной отрасли четверть века, из них почти 20 лет на нашем предприятии — с момента его основания, и сквозь все эти годы продолжаю любить свою профессию. Когда я начинал, не было той автоматизации процессов, которая сегодня существует на наших автономных промыслах, это позволяет мне чувствовать себя уверенно и безопасно. Я всегда использую возможность научиться чему-то новому, и стараюсь передать свой опыт молодым специалистам, которые приезжают работать на наши месторождения, — сказал оператор технологических установок нефтегазодобывающего промысла №2, награжден благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации Зариф Кабилов.

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