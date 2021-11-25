В Томске разрабатывают катализатор для очистки воздуха в вагонах

25 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Аспирантка Томского государственного университета Мария Черных выиграла грант конкурса «УМНИК-РЖД» со своей разработкой — катализатором, который будет безопасно и эффективно очищать воздух от летучих органических соединений, бактерий и вирусов в присутствии пассажиров.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, в перспективе разработку учёного-химика можно будет использовать для очищения воздуха в салонах самолетов, в супермаркетах и кинотеатрах, на подземных парковках, подводных лодках и других объектах.

«Наиболее эффективная очистка воздуха сегодня производится с помощью озона, но этот газ опасен для человека, поэтому после проведения санации его необходимо устранить, — рассказывает автор проекта, аспирантка ХФ ТГУ Мария Черных. — Есть несколько подходов для устранения выбросов озона: адсорбция активированным углем, термическое разложение, каталитическое разложение и другие. При наличии плюсов все они имеют серьёзные недостатки. Так, уголь плохо „работает“ с высокими концентрациями О3, терморазложение требует высоких температур от +400°С. Задача нашего проекта — создание эффективного катализатора, который дополнит систему озонирования и будет разлагать О3 до безопасного О2, которым мы дышим. Это позволит очищать воздух во время движения вагона вместе с находящимися в нём пассажирами».

Новизна продукта в том, что в качестве активной композиции используются смеси оксидов переходных металлов, в то время как классические системы обычно содержат дорогостоящие металлы платиновой группы (платина, палладий). Этот метод поможет значительно снизить стоимость катализатора, а также избежать сложности продажи и передачи таких изделий, поскольку не будет попадать под ограничения, связанные с оборотом драгоценных металлов.

«Вместе с тем у катализатора будет не привычная основа в виде металлических ячеистых материалов, а кордиеритовый блок, — объясняет научный руководитель аспирантки, старший научный сотрудник лаборатории каталитических исследований ХФ ТГУ Григорий Мамонтов. — Такие блоки намного дешевле, чем аналогичные металлические конструкции, за счёт более простого изготовления. Размер ячейки в кордиеритовом блоке меньше, это позволит значительно повысить эффективность катализатора.

Новый материал поможет не только очищать воздух от летучих органических соединений и устранять неприятные запахи, но и снизит риски распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём.

Предполагается, что новый продукт будет исследован в лаборатории ТГУ, после чего катализатор пройдет апробацию в реальных условиях. В случае успеха, область применения материала может значительно расшириться. Его можно будет использовать в любых замкнутых пространствах — магазинах, кинотеатрах, салонов самолетов, где от чистоты воздуха зависит не только комфорт, но и безопасность людей.

В пресс-службе отмечают, что на разработку нового продукта организаторы конкурса УМНИК — Фонд содействия инновациям и РЖД — отводят два года. Гранты на поддержу исследований получили лишь 10 учёных со всей России.

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