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Житель Томской области инсценировал ограбление, чтобы привлечь внимание сожительницы

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Житель села Кожевниково сообщил в полицию о вымышленной краже 57 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что накануне сообщения 31-летний мужчина поругался со своей сожительницей, после чего женщина покинула дом. Чтобы «воздействовать» на нее злоумышленник устроил дома беспорядок, разбросал вещи и перевернул мебель, чтобы создать соответствующую обстановку, а после сообщил в полицию о краже.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершенном преступлении».

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