Томские студенты снимут серию короткометражек к SibMediaShow

Томский Обзор / Фото: 25 ноября 2021 // Фото: vk.com/tomsk_film

«Сибирские киномастерские» объявили о начале четвертого студенческого кинотурнира в Томске. В этом году он приурочен первому фестивалю SibMediaShow 2021. Курировать и судить участников будет Красимир Хазарбасанов — второй режиссер фильма «Майор Гром».

«В этом году из-за ограничений мы решили сделать кинотурнир в более узком формате, только для студентов. В связи с началом строительства межуниверситетского кампуса нам интересно, как молодежь видит свою студенческую жизнь. Поэтому в этом году темой турнира стал «Мой университет», — рассказывает организатор конкурса Роман Дваладзе.

Предполагается, что конкурс короткометражек пройдет в два этапа. В первом участников ждет серия мастер-классов по сценарному и актерскому мастерству, режиссуре, операторскому делу, а также организации постпродакшена видео. Занятия будут проводиться в онлайн-формате.

После мастер-классов участникам предстоит снять собственную короткометражную комедию, длительностью от 3 до 5 минут, на тему «Мой университет». Работы будут представлены 2 декабря.

«Мы подведем итоги на закрытии SibMediaShow и Красимир тоже выйдет онлайн, поздравим победителей, наградим дипломами. По итогам работы мы возможно кого-то из участников привлечем к созданию сериала, который мы планируем весной запускать», — отметил Роман Дваладзе.

Также участники турнира получат возможность поучаствовать в двухчасовом мастер-классе и попробовать новинки ведущих производителей видеокамер — Canon и RED.

Второй этап турнира стартует в 2022 году. В его рамках студентам предстоит выполнить задание в компетенции «Видеопроизводство» Worldskills Russia.

Заявки на кинотурнир принимаются от команд студентов до 27 ноября включительно. Для участия необходимо прислать письмо на электронный адрес sibkinomaster1@yandex.ru. В письме необходимо указать вуз, список участников и контакты.

Напомним, первый сибирский медиафорум SibMediaShow пройдет в Томске 1-2 декабря в МКЦ ТПУ. Здесь соберутся производители оборудования и новых технологий, а также контента для кино, теле, фото производства и новых цифровых медиа.

С программой SibMediaShow можно ознакомиться здесь.

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