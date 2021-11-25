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В ТГУ открылся FabLab с фермой 3D-принтеров и ЧПУ-станками

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На прошлой неделе в Томском государственном университете открылся центр молодежного инновационного творчества FabLab. Предполагается, что здесь студенты смогут апробировать новые высокотехнологичные решения и расширять компетенции в сфере проектной деятельности и современных технологий. За год центр может принять более 1 000 студентов, сообщает пресс-служба вуза.

«Быстрое доведение от идеи до образца нам удалось сконцентрировать в одном месте. Если раньше для этого нужны были месяцы, специалисты и специализированные мастерские, то теперь аддитивные технологии, виртуальная реальность, технологии моделирования доступны в одном месте и с поддержкой специалистов. За счет этого цикл от идеи до продукта сокращается в десятки раз. А это пространство служит местом для проверки новых идей на практике, потому что можно долго говорить и фантазировать, но без реального воплощения невозможно двигаться дальше», — сказал на открытии нового центра ректор ТГУ Эдуард Галажинский.Так, в FabLab аспирантка факультета инновационных технологий ТГУ Марина Шихман разрабатывает алгоритмы перемещения беспилотников. Она работает над необходимым программным обеспечением, а также использует возможности 3D-печати для конструирования.

«Иногда очень сложно найти подходящую деталь для совершенствования конструкции дрона, а ожидание поставок сильно замедляет процесс работы. Сейчас очень удобно, что прямо в университете можно при помощи 3D-принтера создать необходимую деталь. Это ускоряет работу и открывает большую свободу действий: можно спроектировать деталь, которой не существует в массовом производстве, но при этом она идеально подойдет к конструкции», — объяснила Марина Шихман.

В пресс-службе отмечают, что производственные мощности центра позволяют реализовывать более 30 крупных проектов в год. При этом разработки могут иметь как техническую, так и гуманитарную направленность. Например, молодые ученые факультета психологии ТГУ занимаются разработкой (моделированием, сборкой, апробацией) корпуса для промышленной модели медицинского устройства AICOG, которое предназначено для развития и диагностики когнитивных способностей человека.

В FabLab есть полный цикл производства, от цифрового проектирования и моделирования до прямого цифрового производства. В этом центре есть ферма 3D-принтеров, станция VR, ЧПУ-станки для работы с металлом, деревом и пластиком.

Сейчас в центре работают команды разных факультетов ТГУ — ФИТ, ФП, ФТФ, планируется привлечение студентов и с других факультетов. Кроме того, здесь реализуются и межвузовские проекты: ТГУ и ТГАСУ, как партнеры, создают предметы уличной мебели из бетона с добавлением вторичного сырья. В FabLab будет разрабатываться и создаваться опалубка для мебели, а с марта по май 2022 планируется привлечь студентов к изготовлению полноразмерных прототипов уличной мебели.

В дальнейшем студенты других томских вузов и горожане также смогут реализовать проекты на оборудовании центра. Коллектив FabLab сейчас планирует разработать специализированные курсы по работе с оборудованием, чтобы сделать его доступным для всех желающих.

Фото: Серафима Кузина

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