Сегодня в томском «Мирамиксе» открывается пункт вакцинации от COVID-19

25 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 25 ноября, в Томске открывается новый пункт вакцинации. Он располагается на втором этаже торгового центра «Мирамикс» на пр. Мира, 36, сообщает пресс-служба мэрии.

В новом пункте можно поставить прививку от COVID-19 и гриппа. Он работает ежедневно с 12.30 до 18.30. Уколы ставят медики медсанчасти №2.

Напомним, с 19 ноября пункт вакцинации работает в медико-санитарной части №3 (ул. Пушкина, 69), с 22 ноября — в ритейл-парке «Мегаполис» (пр. Ленина, 217), с 23 ноября — в торгово-развлекательном центре «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б).

Поставить прививку от COVID-19 можно также в торговом центре «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13), торговом комплексе «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1), в областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 12), в отделениях МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5), в лечебно-диагностическом центре МИБС (ул. Мичурина, 105), в пунктах вакцинации медико-санитарной части №2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12), либо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

С графиком работы мобильных пунктов вакцинации можно ознакомиться здесь.

В пресс-службе уточняют, что для вакцинации потребуется паспорт и СНИЛС.

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