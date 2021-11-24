Мошенники распространяют сообщения о сборе средств на лечение несуществующего Артемия

Накануне в Томске мошенники распространили сообщения о сборе средств на лечение «родственника по дядиной линии».

Владельцы электронных адресов, с которых были отправлены сообщения, рассказали «Томскому Обзору», что их взломали.

«Знакомые обратили на это внимание сразу, начали переспрашивать. Кто-то начал предлагать помощь. Люди могут не переключиться, не понять, что это мошенники. Неприятно, что кто-то от твоего имени совершает мошеннические действия, это ложится пятном на тебя, а ты ни в чем не виноват», — отметила одна из жертв взлома.

Содержание писем, отправленных с разных адресов, незначительно отличается. Мошенники рассказывают о трагедии, которая произошла с их малолетним родственником, который попал в больницу после какого-то происшествия.

«Ему с друзьями (всем по десять лет) стало интересно, как будут гореть растворитель, санитайзер, йод, сахар и еще какие-то ингредиенты. Намешали „коктейль“ и он вспыхнул», — рассказывают мошенники в одном из своих сообщений.

В конце письма они просят оказать материальную помощь для лечения и указывают реквизиты, на которые можно отправить деньги.

По данным специалистов АО Kaspersky Lab, в ближайшее время злоумышленники, специализирующиеся на получении доступа к личным данным пользователей, будут пользоваться предпраздничным ажиотажем и ростом числа покупок в интернет-магазина. В связи с этим можно ожидать тематических рассылок, связанных с Новым годом и рождеством. Никому не известные поддельные магазины, где можно заплатить деньги, но не дождаться товара или получить что-то дешевое вместо дорогой вещи, скорее всего, станут популярным мошенническим приемом в этот период. Стоит остерегаться и подделок под крупные торговые площадки.

Стоит внимательней смотреть и на письма, связанные с темой COVID-19 или получением различных компенсационных выплат.

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