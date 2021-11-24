Томская область хочет привлечь три кредитные линии на 9 млрд руб

24 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Департамент финансов Томской области назначил на 7 декабря аукционы на привлечение 9 млрд рублей кредитных средств для финансирования дефицита облбюджета и погашения долговых обязательств региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы портала госзакупок.

Всего планируется привлечь три кредитные линии с лимитами 5 млрд рублей, 3 млрд рублей и 1 млрд рублей. Начальные (максимальные) цены контрактов составляют соответственно 634,589 млн рублей, 508,603 млн рублей и 254,544 млн рублей.

Кредитные линии на 5 млрд рублей и 3 млрд рублей возобновляемые, их планируется привлечь на срок не более 1,5 лет (545 дней) и 2 лет (728 дней). Линия с лимитом 1 млрд рублей невозобновляемая, её планируется открыть на три года (1,094 тыс. дней). Выборка кредитных средств ограничена 90 днями с момента заключения контракта.

Согласно аукционной документации, власти Томской области рассчитывают привлечь средства под плавающую процентную ставку. Начальные (максимальные) цены контрактов рассчитаны исходя из процентной ставки 8,5% годовых.

Заявки на участие в торгах принимаются до 6 декабря.

Как сообщалось, в октябре власти Томской области сначала объявили аукционы на привлечение девяти невозобновляемых кредитных линий с суммарным лимитом 27 млрд рублей, однако затем отменили торги из-за повышения ставки ЦБ до 7,5%. Сообщалось также, что максимальные процентные ставки предполагались тогда на уровне от 7,75% до 8,25% годовых.

Согласно внесенным в ноябре изменениям бюджет Томской области на 2021 год предусматривает доходы в размере 87,447 млрд рублей, расходы — 93,22 млрд рублей, дефицит — 5,772 млрд рублей, или 6,2% расходов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: