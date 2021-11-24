Секреты счастливых семей: «Ростелеком» поддержал конкурс «Серебряные свадьбы»
В Томске 23 ноября подвели итоги конкурса «Серебряные свадьбы», основной целью которого была популяризация успешного опыта семейных пар, живущих вместе много лет. «Ростелеком» выступил партнером проекта, организованного радиостанцией «Радио Дача» и информационным порталом Tomsk.ru.
Участвовать в игре могли пары с любым стажем супружеской жизни, которые уже отметили круглые даты создания семьи — серебряные свадьбы, рубиновые, ситцевые. Главным условием было желание поделиться историей счастливого брака, которую ведущие потом рассказывали в прямых эфирах и в социальных сетях радиостанции.
«В современном мире институт семьи проходит процесс перезагрузки. За последнее десятилетие появились новые форматы семейных отношений, которые развиваются и меняются. Инициируя этот проект, мы хотели, чтобы любящие пары рассказали о своих чувствах и сказочной любви в реальной жизни, поделились личным опытом и показали пример крепкой семьи для молодежи. Благодарим компанию “Ростелеком” за оказанную поддержку и помощь в популяризации семейных ценностей», — поделилась координатор проекта Алена Савельева.
Голосование проходило на странице радиостанции в социальной сети Instagram. Первые три счастливые пары, набравшие наибольшее количество голосов, получили романтические подарки от учредителей мероприятия.
«Для “Ростелекома” тема семьи значима и имеет очень важный смысл. Сегодня цифровые сервисы и технологии компании помогают каждому из нас поддерживать связь с близкими, заботится о комфорте и безопасности друг друга. Для многих стало хорошей традицией собраться дома и вместе смотреть фильмы из видеотеки Wink», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.
Цифровой видеосервис Wink «Ростелекома» — это интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр с впечатляющей коллекцией кино, разножанровых сериалов, спортивного контента и передач. Просмотр видеоматериала доступен на любом экране — домашнего телевизора, ноутбука, планшета или смартфона. Wink радует своих пользователей эксклюзивными документальными фильмами, а также добавляет в подписку новинки кинопроката, которые доступны для просмотра с первоклассным качеством изображения и звука.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг жители Томской области могут на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.
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