Томичам покажут разные формы близости

23 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В галерее «В Главном» Томского государственного университета 1 декабря откроется выставка молодых томских фотографов «Формы близости». Инициатором проекта и одним из кураторов выступила Елизавета Пушкарева, студентка первого курса магистратуры «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии» Института искусств и культуры.

Как сообщают организаторы, в своих работах участники поделятся своим видением относительно разных форм близости: эмоциональной, физической, предметной привязанности. Кураторы попробуют исследовать вопрос — как фотография помогает определить или расширить границы между людьми, природой или местом.

«Тема близости и дистанции между людьми стала одной самых острых в ситуации пандемии, заставляя задуматься над ценностью и деформацией привычных социальных связей», — говорится в сообщении.

В экспозиции будут представлены несколько инсталляций, дополняющих фотосерии, а также аудио-сопровождение, в которых концепции работ будут прокомментированы самими авторами. Гости увидят работы Лолиты Моисцрапишвили «Как я стал солёным», Анисии Оголь «Поиск», Дмитрия Арямкина «Помнить, чтобы», Вероники Петровской «Батайчикова», Дарии Земляновой «Travel Around Your Flat», Алисы Лягух «Скрытое — рядом» и другие.

В рамках выставки также планируется проведение мастер-классов, artist talk и воркшопа. Подробную программу можно посмотреть по ссылке.

Открытие состоится в 18.30 по адресу: пр. Ленина, 36, холл ИИК. Зарегистрироваться на него можно тут. Выставка будет доступна и в онлайне по ссылке: http://tsu-gallery.tilda.ws.

Организаторы отмечают, что посещение экспозиции возможно только по предварительной записи, с предъявлением QR-кода и документа, удостоверяющего личность.

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