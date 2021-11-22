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Томичам расскажут о фотографии конца XIX века

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В субботу, 27 ноября, в Томске в музее «Профессорская квартира» состоится знакомство-погружение в собрание старинных снимков, входящих в фотоколлекцию учреждения.

«Мы решили устроить не традиционную лекцию, а полноценное (и вполне интерактивное!) знакомство-погружение в собрание старинных снимков», — сообщают организаторы в Instagram-аккаунте «Профессорской квартиры».

В рамках мероприятия гостям расскажут, какие форматы фотографий существовали в конце XIX — начале ХХ века, какие мастера и ателье были популярны в дореволюционном Томске, как томичи хранили фотографии и о личных историях, стоящих за некоторыми снимками.

Знакомство-погружение будет проводить историк Дина Козлова. Она ответит на вопросы, а также познакомит гостей с экспонатами фотоколлекции музея в самом «естественном» для них окружении.

Мероприятие начнется в 17.00 по адресу ул. Кузнецова, 30 (вход со стороны улицы). Стоимость — 400 рублей, для студентов — 300.

Количество мест ограничено. Чтобы попасть на мероприятие необходимо предварительно зарегистрироваться, написав в директ «Профессорской квартиры», оставив запись в комментариях или позвонив по телефону +79069574787.

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