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Безопасность дома: жители Томской области выбирают цифровые сервисы «Ростелеком. Ключ»

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Свыше 10 тысяч жильцов многоквартирных домов в Томской области пользуются сервисами цифровой платформы «Ростелеком. Ключ». За девять месяцев 2021 года к услугам современной экосистемы были подключены двадцать жилых зданий.

«Ростелеком. Ключ» — это универсальный сервис, который является эффективным инструментом управления и контроля за придомовой территорией и жилым комплексом в целом. Цифровая платформа включает в себя «Умный шлагбаум», «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный СКУД» и «Умные счетчики». Услуги могут подключатся выборочно или в комплексе.

В ноябре к платформе присоединились жители двух многоэтажек на улицах Киевская, 147 и Вокзальная, 21. По первому адресу «Ростелеком» модернизировал шлагбаум, оснастив его системой распознавания автомобилей спецтехники. Второй дом специалисты компании оборудовали умной домофонией, видеонаблюдением и установили умные ворота.

«Цифровые технологии “Ростелекома” позволяют модернизировать традиционные шлагбаумы и ворота — делать их умными. От такого апгрейда выигрывают сразу две стороны. Для жителей удобной опцией становится мобильное приложение на смартфоне, которое дает возможность удаленно открывать и закрывать въезд на придомовую территорию. А для управляющих и жилищных компаний решается вопрос соблюдения требований российского законодательства о свободном доступе в городские дворы автомобилей экстренных служб», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Доступно несколько вариантов работы умного шлагбаума. Для жителей предусмотрены функции открытия с помощью голосового помощника Siri (только iOS), распознавание номеров, беспроводных меток на автомобиле. Для управляющих компаний функционал еще шире: доступен удаленный контроль через личный кабинет, архив записей с видеокамер, создание белых и черных списков автомобильных номеров, а также подключение диспетчерской службы.

Получить дополнительную информацию о сервисе «Ростелеком. Ключ» и услугах компании жители Томской области могут на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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