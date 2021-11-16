TEDxYouth@Tomsk: о предпринимательстве и изобретательстве

16 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу на площадке «Точки кипения – Томск» прошел TEDxYouth@Tomsk на тему «Предприниматель и/или изобретатель». Независимая конференция в формате TED для молодёжи проводится в Томске уже четвёртый раз.

В этом году молодые ребята рассказали о своих первых пробах в мире изобретательства и о предпринимательских планах, почему важно учиться просить помощи, к каким достижениям может привести подготовка школьного доклада на заданную тему, как в 16 лет работать с бизнесом и что общего между вентиляционными трубами и клубникой.

Ученик 10 класса Томского физико-технического лицея Артем Стовбуник рассказал о своем первом изобретении – теплице для выращивания клубники. Для проектирования и создания конструкции теплицы Артем использовал подручные материалы.

Например, пластиковую коробку в качестве основы, которую необходимо было модифицировать под задачи проекта, вентиляционные трубы для решения вопроса подачи и циркуляции воды. За время реализации проекта Артему пришлось искать решения для повышения устойчивости конструкции теплицы и обеспечения ее необходимой электроникой, освещением, системой увлажнения.

«Помимо всего прочего, - говорит спикер. – Необходимо было сделать приложение для телефона, чтобы управлять системой работы теплицы. Ушло на это около 180 дней».

«На данный момент Артем завершил проект по созданию теплицы для выращивания клубники. «Я понял, что пришло время отпустить этот проект и двигаться дальше, - рассуждает Стовбуник. – Но несмотря на это, я могу сказать, что реализовал свой первый технологический проект, который позволил мне попробовать себя в качестве инженера-электронщика, биолога и изобретателя».

О важности работы в команде и умении вовремя обратиться за помощью рассказал Семен Демченко, ученик Академического лицея имени Г.А. Псахье, участник проекта по созданию универсального оборудования для экструзии из пластиковых отходов в детском технопарке «Кванториум».

«Я пришел к идее своего проекта, когда узнал, что в «Кванториуме» существует проблема переработки пластиковых остатков от печати на 3D-принтере, - рассказывает Семен. – Этот пластик просто складируется и не используется».

В ходе проекта Семен вместе с командой, как отмечает сам спикер, ориентировались на свои знания и силы, не привлекая к решению возникающих проблем наставников и преподавателей. Однако, как говорит молодой человек, это повлекло за собой ряд серьезных ошибок и проблем – от покупки недостаточно мощного реле, из-за которого сгорело несколько систем установки и само реле, до, наоборот, покупки чересчур мощного мотора.

По словам Семена, ситуация с мотором послужила хорошим толчком для команды перебороть свой страх и рассказать о своих трудностях наставникам, попросив у тех помощи.

«Для меня было большим переворотом в понимании, что просить помощи не стыдно, а, наоборот, смелое и разумное решение в первую очередь для движения и развития своего дела», - говорит Семен.

На сегодняшний день Семен с командой практически закончили сборку прототипа экструдера и измельчителя и уже задумываются над тем, как масштабировать свое изобретение, найти заказчиков для создания производственной модели.

Студентка Томского политехнического университета и наставник Детского технопарка «Кванториум» Алена Бывшенко рассказала о своей работе со школьниками на примере одного из реализуемых проектов – создании спутника.

По словам Алены, идеей для проекта послужило обсуждение с ребятами возможностей спутника помогать отслеживать лесные пожары, когда только по нескольким снимкам из космоса можно было бы понять, где наибольшие очаги возгорания.

«Мы подбирали «начинку» для спутника – строили схемы и таблицы с перечнем аппаратуры, - рассказывает наставник детского технопарка. – Чтобы построить маленькую схему, понадобилось изучить много литературы и принцип устройства других спутников».

Следующим этапом стало создание 3D-модели, которая позволила изучить, как расположить все составные элементы внутри, как провести провода, как сделать так, чтобы самые важные устройства не перегрелись и т.д. На создание макета спутника ушел один год. По словам Алены, их проект получил высокую оценку от экспертов Роскосмоса, как проект, который достоин называться взрослым инженерным проектом. Сейчас, как отмечает наставник, вместе с ребятами они ставят цель сделать версию спутника 2.0 и запустить его на высоту 10 тыс. метров.

«Но бывают проекты, которые даются с трудом, над которыми мы можем сидеть и вне занятий, - говорит Алена Бывшенко. – Обычно это те проекты, которыми ребята “горят”, они готовы посвящать все свое свободное время работе».

Другой наставник технопарка Анна Нефедова ведет биологические проекты. В частности, вместе с кванторианцами они работают на гидропонной установке, выращивая растения. Помимо этого, она учится в ординатуре и работает в университете. Как отмечает Анна, такая работа помогла ей справиться с трудными этапами в жизни.

Артем Бакшеев, студент Томского политехнического университета, рассказал о том, как его интерес к науке, появившийся в 9 классе, перерос в желание и стремление достичь серьезных успехов в научной деятельности. «В один момент мне довелось попробовать науку на практике – я вступил в команду моего друга», - рассказывает Артем. За время работы над проектом, по словам молодого человека, он, например, впервые поучаствовал в настоящих биологических опытах.

«Особую «искорку» придает сравнение с теорией, - говорит студент томского университета. – Участие в экспериментах учит не только собранности, умению замечать детали и контролировать процесс, но и дарит осознание истинной красоты, казалось бы, совсем простых процессов».

Также, по словам Артема, научные проекты позволяют «примерить» на себя роль инженера – учитывать детали и особенности работы приборов, соблюдать точность до миллиметров, чтобы исключить даже малейшую погрешность, изучить, какие виды клея к каким материалам подходят и какими инструментами лучше пользоваться в разных ситуациях.

«С тех пор я научился очень важной вещи - переносить абстрактную идею в реальный мир», - говорит Артем.

Его коллега Данила Копцев, студент Томского политеха, также пробует себя в качестве молодого ученого. Он работает над научным проектом по теме синоптической модифиакции, кодирования воспоминаний и устранения дефектов нейронов. В частности, Данила является одним из участников команды исследования по изучению свойств core-shell частиц и их применения в лечении различного рода заболеваний.

«Работа заключается в описании их структуры, физико-химических свойств, токсичности, - говорит спикер. – Если говорить вкратце, то их основными задачами являются адресная доставка лекарств, воздействие на клетки, поражённые каким-либо заболеванием, а также визуализация новообразований».

Студент Томского госуниверситета Вячеслав Бакулин в свои 21 год успел поработать в трех томских IT-компаниях и, как говорит он сам, оказался на пороге полного выгорания. В своем выступлении Вячеслав, исходя из своего опыта, предложил свою версию классификации компаний – компании «для жизни» и компании «для заработка».

«В первых компаниях руководство вкладываются в комфорт сотрудника – есть наставники, обратная связь», - говорит спикер. Во вторых, по словам Вячеслава, руководство выступает в роли проводника работника к высоким заработкам, но в них нет места тем, кто еще не раскрылся профессионально. Как говорит сам Вячеслав, последнее его место работы больше относилось ко второму типу. «Я работал без команды, без тимлида, - рассказывает молодой человек.

Самыми сложными, как говорит спикер, были периоды сдачи проектов.

«Так как я работал над проектом в основном один, то было ощущение, что я полностью ответственен за этот проект или, что еще хуже, за отношение заказчика к нашей компании».

Обращаясь к зрителям, Вячеслав отметил, что, пытаясь понять, что же нравится больше – Python или Java, молодые программисты совсем забывают про то, чего они сами хотят от будущей работы.

«Я успел поработать в трех компаниях и только, когда мне стало совсем тяжело, я сам задался этим вопросом», - признается Вячеслав.

О том, как один школьный доклад спустя год превратился в настоящий научно-технологический проект, рассказал ученик Лицея при Томском политехническом университете Федор Марков. Молодой человек занимается мыловарением с использованием натуральных ингредиентов, как альтернатива представленным в магазине мылам.

Так, например, вместо лаурилсульфат натрия (SLS), которое дает пену и очищает поверхность кожи чересчур хорошо, что приводит к ощущениям стянутости и сухости кожи, Федор использует пихтовый экстракт.

«Экстракт пихты активно применяется в медицине и косметологии, обладает хорошими увлажняющими и антибактериальными свойствами и его спокойно можно купить в аптеке», - перечислил преимущества выбранного материала Федор. Как отмечает сам молодой человек, в процессе изучения всех тонкостей процесса (коих немало), ему приходится постигать неудачи и трудности, чтобы дать проекту новый виток развития.

«Например, в самом процессе приготовления одной из начальных стадий является приготовление мыльной основы, - говорит Федор. – Я не до конца изучил технику изготовления и вместо нормальной основы я приготовил мыло «антируки», которое до сих пор хранится в лаборатории».

Сейчас Федор работает над совершенствованием техники мыловарения и изучении специфики изготовления других видов мыл – жидкого, скрабящего и крем-мыла.

Школьник Тимофей Плотников в свои 16 лет уже является представителем одной из томских технологических компаний. Свой интерес к робототехнике ему удалось реализовать в проектной деятельности, в ходе которой молодой человек вместе со своей командой «научил» летать квадрокоптеры вместе – сначала роем по 2-3 штуки, а через месяц – уже по 9 штук. Так ребята получили заказ от бизнеса – создать программу для дронов, чтобы их могли запускать школьники из других регионов.



Фото: предоставлено организаторами

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: