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Восемь деревьев упали в Томске накануне вечером

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Накануне, 26 июня, в Томске в оперативно-дежурную службу поступили восемь обращений, связанные с падением деревьев и семь — с падением веток.

Как сообщает пресс-служба мэрии, инциденты были зафиксированы на улицах Пролетарской, Усова, Красноармейской, Учебной, на пересечении Карташова и Тверской, а также на проспекте Ленина.

В сообщении уточняется, что в результате падения деревьев и веток никто не пострадал. Городские службы занимаются ликвидацией последствий непогоды.

Также накануне было зафиксировано два аварийных отключения электричества. Специалисты оперативно завершили работы по восстановлению электроснабжения.

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