Более 290 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, 4 человека скончались

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 292 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 44 человек. 4 заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 52 968 случая заболевания коронавирусом. 39 195 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,99.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: