Более 290 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, 4 человека скончались
19 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 292 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 44 человек. 4 заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 52 968 случая заболевания коронавирусом. 39 195 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,99.
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