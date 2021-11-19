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Более 290 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, 4 человека скончались

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 292 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 44 человек. 4 заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 52 968 случая заболевания коронавирусом. 39 195 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,99.

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