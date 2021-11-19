В Томске снимут один из выпусков программы «Поедем, поедим!»

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2021 // Фото: instagram.com

В начале декабря в Томске пройдут съемки очередного эпизода туристической передачи «Поедем, поедим!», сообщает обладминистрация.

Ведущий программы Федерико Арнальди расскажет о туристических и гастрономических особенностях региона. Покажет интересные места в Томске и блюда сибирской кухни. Съемки пройдут 1 декабря.

Напомним, в январе 2015 года Томск уже становился героем одного из эпизодов программы. Тогда первый ведущий передачи Джон Уоррен посетил сельский парк «Околица», Таловские чаши, Богоявленский собор, Ботанический сад и Музей редких книг. Кроме того, в программе было рассказано про локальные специалитеты — кедровое молочко, варенье из сосновых шишек и др.

«Поедем, поедим!» — это этнографическая и познавательная программа на телеканале НТВ. Изначально телешоу было создано для изучения кухни российских народов, с целью показать провинциальные города и их особенности глазами англичанина Джона Уоррена. Однако, в 2020 году, после почти 300 отснятых выпусков, Джон Уоррен решил полностью переключиться на новые проекты. А Федерико Арнальди продолжил вести «Поедем, поедим!». За все время существования проекта, его команда преодолела десятки тысяч километров и более 60 стран, побывав в Кении, Перу, Арктике, Танзании, Индонезии, Вьетнаме и всей Европе, а также посетив более 150 городов из 82 регионов России.

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