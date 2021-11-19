«Городское путешествие. Томск» презентовали на КРЯКК-2021

19 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Издательство «Макушин Медиа» презентовало книгу «Городское путешествие. Томск» в рамках Интеллектуальной программы XV Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК-2021). О проекте рассказали автор и продюсер издания Елена Фаткулина, художник Константин Попов и инфографер Федор Шумилов.

Как возникла идея «Городского путешествия», где издательство искало средство на реализацию идеи, и как книга была принята читателями, посетители презентации узнали из выступления автора текста Елены Фаткулиной. Константин Попов рассказал о подробностях работы над созданием центральной иллюстрации книги — карты исторических районов Томска. Именно она привлекает внимание всех читателей книги. О роли этой иллюстрации и других карт в создании визуального стиля проекта говорил и Федор Шумилов. Слушатели узнали о вдохновивших его знаменитых картах из книг «Остров сокровищ», «Кондуит и Швамбрания» и инструкции тамплиеров из фильма об Индиане Джонсе.

Большая карта исторических районов из «Городского путешествия. Томск» также стала центральным экспонатом выставочного стенда «Макушин Медиа» на КРЯКК. Часть фигурок на ней были объемными, а в заднюю стенку вмонтирована подсветка нарисованного города. Здесь же были представлены новые карты-иллюстрации от художника издательства: старинного Красноярска и Ново-Николаевска (Новосибирска).

«Макушин Медиа» планирует и дальше развивать книжный проект «Городское путешествие». Вторая книга серии будет посвящена Красноярску, — рассказала Елена Фаткулина. — На КРЯКК нам хотелось показать красноярцам первую иллюстрацию проекта и получить обратную связь непосредственно от горожан, увидеть их живую реакцию. Отзывы нас очень порадовали: есть большой интерес и запрос на то, чтобы появилось «Городское путешествие» о Красноярске».

Напомним, первая книга проекта, посвященная Томску, вышла весной 2021 года. Тираж — 3 000 экземпляров, 144 страницы. Напечатать первую книгу издательству помогли читатели: во время кампании предзаказа, ими были забронированы и предоплачены 450 экземпляров «Городского путешествия. Томск». Следующие книги серии будут посвящены крупным сибирским городам. Следить за новостями проекта можно в инстаграме «Городского путешествия» @citytravelbook.

XV Красноярская ярмарка книжной культуры проходила с 3 по 7 ноября в МВДЦ «Сибирь». Тема этого года — «Мужское и женское. Трансформация социальных ролей в современной обществе». В программу вошло порядка 300 мероприятий, большая выставочная и параллельная программы. Также здесь работали три стендовых полигона, где можно было приобрести последние книжные новинки по издательским ценам.

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