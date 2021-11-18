С января дети с аутизмом в Томской области смогут воспользоваться «Социальным такси»

18 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено администрацией г. Томска

Сегодня, 18 ноября, депутаты Законодательной думы Томской области приняли поправки в закон, расширяющие круг тех, кто имеет право воспользоваться «Социальным такси».

«Закон о социальной поддержке инвалидов в области принят в 2003 году — это бесплатная поездка на такси для инвалидов 1-2 группы с поражением опорно-двигательного аппарата и с отклонениями по зрению», — напомнила автор поправок депутат Галина Немцева.

По ее словам, в последнее время в Томской области актуализировался вопрос нарушений аутического спектра. Областные депутаты, совместно с представителями родителей детей с аутизмом и администрацией Томской области, разработали поправку в существующий закон, благодаря которой воспользоваться услугами «Социального такси» смогут дети-инвалиды с психическими расстройствами и расстройствами поведения, которые мешают им передвигаться в общественном транспорте.

«Работать с представителями объединений родителей детей-аутистов достаточно приятно, хочу сказать им большое „спасибо“ и похвалить. Они через многое прошли, знают, что им необходимо. Мы начали работать с ними в 2016 году. Одна из мер поддержки, которую они сформулировали — возможность пользоваться социальным такси. Есть определенный процент людей с таким заболеванием, которые не могут пользоваться общественным транспортом, для них просто невозможно находиться среди большого количества людей. Поэтому была внесена поправка в действующий закон. Очень рады, что областная администрация его поддержала», — отметила Галина Немцева.

В свою очередь, председатель комитета по труду и социальной политике Законодательной Думы Томской области Олег Правдин отметил, что это редкий случай в парламентской практике, когда соавторами законопроекта совместно выступили депутат думы и областная администрация.

В новой редакции закон начнет действовать с января 2022 года.



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