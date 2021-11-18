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Более 280 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция распространение пандемия Более 280 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 283 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 36 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространения коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 52 676 случаев заболевания коронавирусом. 39 151 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,9.

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